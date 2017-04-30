Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа0 : 0Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -Спартак
Футбол  Ростов- : -Амкар
Формула-1  Гран-при России. Гонка
Футбол  Тоттенхэм- : -Арсенал
Хоккей  Чехия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ЦСКА - «Спартак». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

ЦСКА и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 26-го тура российской премьер-лиги.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Головин, Фернандес, Натхо, Дзагоев, Витиньо, Ионов.

Запасные: Помазун, Овчинников, Тошич, Миланов, Набабкин, Игнашевич, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Щенников, Кучаев, Оланаре.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Фернандо, Глушаков (к), Зобнин, Попов, Промес, Луис Адриано.

Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Маурисио, Боккетти, Кутепов, Тимофеев, Леонтьев, Самедов, Ананидзе, Мельгарехо, Зе Луиш.

Игра начнется в 17:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Голосование: Как завершится матч ЦСКА – «Спартак»?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Червиченко: Если Медведев перейдет в российский топ-клуб, то надолго станет там вратарем номер одинБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, родившийся в Ростове-на-Дону, поделился мнением об игре вратаря «Ростова» Никиты Медведева.На тестовом матче «Рубин» – ЦСКА на «Казань-Арене» будет 25 тысяч болельщиковМатч 29-го тура премьер-лиги «Рубин» – ЦСКА станет тестовым на «Казань-Арене» в рамках подготовки стадионе к Кубку конфедераций. На этой игре ожидается порядка 25 тысяч болельщиков, сообщил генеральный директор стадиона Радик Миннахметов.«Спартак» не станет чемпионом. Накануне дерби. Онлайн«Спартак» не станет чемпионом. Накануне дерби. ОнлайнВсе, что происходит вокруг главного дерби России – в режиме реального времени.«Уфа» – «Арсенал». ОнлайнБукмекеры считают ЦСКА фаворитом дерби со «Спартаком»Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу 26-го тура РФПЛ, в которой ЦСКА примет «Спартак».Жозе Коусейру: Не хотел, чтобы Лоськов завершал карьеруЭкс-главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру рассказал, что думает о скором возвращении Дмитрия Лоськова на поле.Валерий Газзаев: Возможно, «Спартак» не показывает зрелищной игры, но по каждому эпизоду видно, что команда единаБывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о настрое «Спартаке» в борьбе за победу в чемпионате.Команда из России выиграла Лигу чемпионов. Главное для Петербурга за неделюКоманда из России выиграла Лигу чемпионов. Главное для Петербурга за неделюПока в «Зените» и вокруг «Зенита» странная возня, большие европейские титулы берут другие.Обладатель Кубка УЕФА, игрок сборной России: кто тащит «Енисей» в РФПЛОбладатель Кубка УЕФА, игрок сборной России: кто тащит «Енисей» в РФПЛ«Советский спорт» – о красноярском «Енисее», который теперь знаменит не только твиттером, но и игрой под руководством Андрея Тихонова.Как ЦСКА победить «Спартак» без Вагнера Лава?Как ЦСКА победить «Спартак» без Вагнера Лава?30 апреля на стадионе ЦСКА на Третьей Песчаной улице пройдет дерби, как его сейчас модно стало называть эти матчи, вся Руси.Роман Бабаев: Траоре и Страндберг так и не смогли раскрыть свой потенциал, отрицать это бессмысленноГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о трансферной компании столичного клуба минувшей зимой.Чего ждать от Безбородова? Дерби всея Руси (видео)Чего ждать от Безбородова? Дерби всея Руси (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Что ты знаешь о главном московском дерби? ТестЧто ты знаешь о главном московском дерби? ТестНасколько хорошо ты знаешь историю дерби? Тест от «Советского спорта».«У нас преимущество, поэтому дышим свободно». Все о матче ЦСКА – «Спартак»«У нас преимущество, поэтому дышим свободно». Все о матче ЦСКА – «Спартак»«Советский спорт» собрал всю самую интересную информацию о центральном матче 26-го тура РФПЛ, в котором ЦСКА примет «Спартак».«Ростов» – «Амкар». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В рамках 26-го тура чемпионата России «Ростов» сыграет с «Амкаром».ЦСКА – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)В рамках 26-го тура чемпионата России ЦСКА сыграет со «Спартаком».«Уфа» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 14:30 (мск)В рамках 26-го тура чемпионата России «Уфа» сыграет с «Арсеналом».РФПЛ. 26-й тур. ЦСКА примет «Спартак», «Ростов» – «Амкар» и другие матчиВсе матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».Денис Ткачук: Нам была очень нужна эта победа, чтобы вернуть духПолузащитник Денис Ткачук, ставший автором победного гола в ворота «Локомотива» (1:0), поделился мнением после матча с «железнодорожниками».Мануэль Фернандеш: Характер должен помочь нам выиграть Кубок РоссииПолузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш рассказал о матче с «Рубином» (0:1) и предстоящем финале Кубка России.
Футбол
Дубль Кейта помог «Лацио» обыграть «Рому»
Хоккей
Кучеров, Наместников и Антипин не сыграют за сборную России с Чехией
Хоккей
«Торпедо» покидают Бирюков, Жердев, Фролов и еще 17 игроков
Футбол
Букмекеры считают ЦСКА фаворитом дерби со «Спартаком»
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Алан Дзагоев
Алан Дзагоеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости