ЦСКА - «Спартак». Стартовые составы
ЦСКА и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 26-го тура российской премьер-лиги.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Головин, Фернандес, Натхо, Дзагоев, Витиньо, Ионов.
Запасные: Помазун, Овчинников, Тошич, Миланов, Набабкин, Игнашевич, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Щенников, Кучаев, Оланаре.
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Фернандо, Глушаков (к), Зобнин, Попов, Промес, Луис Адриано.
Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Маурисио, Боккетти, Кутепов, Тимофеев, Леонтьев, Самедов, Ананидзе, Мельгарехо, Зе Луиш.
Игра начнется в 17:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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