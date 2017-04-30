Кессие хочет перейти в «Милан», а не «Рому»

Полузащитник «Аталанты» Франк Кессие хочет продолжить карьеру в «Милане» несмотря на то, что у его нынешнего клуба уже есть договоренность о трансфере с «Ромой».

В зимнее трансферное окно «Аталанта» и «Рома» согласовали переход 20-летнего ивуарийца за 28 миллионов евро. Однако на этой неделе агент игрока Джордж Атангана отверг предложение «Ромы» по деталям личного контракта.

Этим воспользовался «Милан», который также готов заплатить «Аталанте» 28 миллионов евро, но при этом предложил Кессие более заманчивые условия по личному контракту.

Сам игрок теперь склоняется к переходу в «Милан», где, по его мнению, он будет получать стабильную игровую практику и сможет прогрессировать.

Также на Кессие претендуют «Интер», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».