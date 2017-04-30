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«Уфа» в компенсированное время вырвала победу у «Арсенала»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Уфа» дома обыграла «Арсенал» (1:0) в 26-м туре чемпионата России.

Единственный мяч в компенсированное время второго тайма забил защитник хозяев поля Александр Сухов.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Команда Сергея Семака с 36 очками занимает на данный момент седьмое место, туляки с 21 баллом - на 14-й строчке.

В следующем туре «Уфа» 7 мая сыграет на выезде с «Рубином», а «Арсенал» днем ранее примет «Ростов». 

Матч

Уфа - Арсенал - 1:0 (0:0)

Голы

Сухов 90 (1:0).

Состав

Уфа: Шелия, Карп, Йокич, Сухов, Аликин, Никитин, Засеев (Зубарев, 77), Игбун (Живоглядов, 90), Пауревич, Обляков (Кротов, 82), Стоцкий

Арсенал: Габулов, Беляев, Вергара, Сунзу (Денисов, 45), Комбаров, Александров, Думбия, Бурмистров (Горбатенко, 83), Максимов (Расич, 56), Боурчану, Шевченко

Предупреждения:

Аликин, 28 - Вергара, 88

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

30 апреля 14:30, Нефтяник, Текстовая трансляция

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