«Уфа» в компенсированное время вырвала победу у «Арсенала»
«Уфа» дома обыграла «Арсенал» (1:0) в 26-м туре чемпионата России.
Единственный мяч в компенсированное время второго тайма забил защитник хозяев поля Александр Сухов.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Команда Сергея Семака с 36 очками занимает на данный момент седьмое место, туляки с 21 баллом - на 14-й строчке.
В следующем туре «Уфа» 7 мая сыграет на выезде с «Рубином», а «Арсенал» днем ранее примет «Ростов».
Матч
Голы
Сухов 90 (1:0).
Состав
Уфа: Шелия, Карп, Йокич, Сухов, Аликин, Никитин, Засеев (Зубарев, 77), Игбун (Живоглядов, 90), Пауревич, Обляков (Кротов, 82), Стоцкий
Арсенал: Габулов, Беляев, Вергара, Сунзу (Денисов, 45), Комбаров, Александров, Думбия, Бурмистров (Горбатенко, 83), Максимов (Расич, 56), Боурчану, Шевченко
Предупреждения:
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
30 апреля 14:30, Нефтяник, Текстовая трансляция