Рашит Давыдов: Василевский нормально сыграл с Финляндией, но пропустил необязательный гол

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов оценил игру голкипера Андрея Василевского в матчах «Чешских игр» со Швецией (3:4 OT) и Финляндией (0:1).

«Даже если сравнивать с игрой против шведов, видно, что Андрей втягивается и акклиматизируется. Он нормально сыграл, хорошо, но пропустил этот необязательный гол.

Я потом показал, что нужно было в том моменте сыграть проще, правильнее. Бросков было мало, но все они были опасные. И выходы были, и добивания. В общем, втягивается. С каждым днем он чувствует себя все лучше и лучше, это видно и по тренировкам, и по играм Евротура», – приводит «Р-Спорт» слова Давыдова.

Напомним, в воскресенье сборная России проведет заключительный матч «Чешских игр» с хозяевами турнира. Начало – 19:30 (мск).