«Югра» направила в КХЛ финансовые гарантии для участия в чемпионате сезона 2017/2018

«Югра» направила в КХЛ все необходимые документы для участия в регулярном чемпионате лиги в сезоне 2017/2018.

Напомним, в воскресенье истекает срок подачи документов, подтверждающих финансовые гарантия для выступления клубов в следующем сезоне.

«Необходимые документы в срок направлены в лигу, клуб спокойно работает», – сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе «Югры».

Ранее сообщалось о том, что «Югра» и новокузнецкий «Металлург» могут покинуть КХЛ по финансовым причинам.

В нынешнем сезоне «Югра» заняла 13-е место в Восточной конференции и не попала в плей-офф.

28 марта было объявлено о том, что новым главным тренером «Югры» станет Игорь Захаркин.