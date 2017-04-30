«Югра» направила в КХЛ финансовые гарантии для участия в чемпионате сезона 2017/2018
«Югра» направила в
КХЛ все необходимые документы для участия в регулярном чемпионате лиги в сезоне
2017/2018.
Напомним, в воскресенье истекает срок подачи документов, подтверждающих финансовые гарантия для выступления клубов в следующем сезоне.
«Необходимые документы в срок направлены в лигу, клуб спокойно работает», – сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе «Югры».
Ранее сообщалось о том, что «Югра» и новокузнецкий «Металлург» могут покинуть КХЛ по финансовым причинам.
В нынешнем сезоне «Югра» заняла 13-е место в Восточной конференции и не попала в плей-офф.
28 марта было объявлено о том, что новым главным тренером «Югры» станет Игорь Захаркин.
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