Владимир Гендлин: Джошуа – молодая копия Кличко. И Владимир ей уступил, имея все шансы на победу

На исходе встречи сказались две вещи - во-первых, Владимир выпустил из рук течение боя, во-вторых, сказалась молодость Джошуа, его великолепная скорость, атлетизм, способность быстро восстанавливаться. И Кличко ему эту возможность давал.

От Кличко стоило ожидать победы, более того, у него были все факторы для этого - и опыт, и превосходные физические данные, несмотря на возраст. Все шло к этой победе после того, как он встал после нокдауна и устроил трепку Джошуа. А что произошло потом, мне хотелось бы и самому его спросить - почему после пяти раундов, после того как он его чуть не убил, это случилось? У меня такое ощущение, что он победу просто отдал, а может, была и какая-то травма, - цитирует Гендлина агентство ТАСС.

Напомним, накануне британец одержал 19-ю победу подряд и все – нокаутом. Поединок на «Уэмбли» завершился в 11-м раунде. Кличко потерпел пятое поражение в карьере при 64 победах (53 нокаута).







