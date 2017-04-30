Команда Халка и Оскара не смогла выйти на первое место чемпионата Китая, пропустив в добавленное время
«Шанхай СИПГ» в матче
7-го тура чемпионата Китая сыграл вничью с «Чунцин Лифань» со счетом 1:1.
За шанхайский клуб отличился Хэ Гуань. Хозяева сравняли счет
в добавленное время, благодаря голу Дин Цзе.
«Шанхай СИПГ» набрал 14 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Китая. Возглавляют таблицу «Гуанчжоу Эвергранд» и «Гуанчжоу Фули», в активе которых 16 очков. «Чунцин Лифань» с 10 баллами идет на восьмом месте.
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