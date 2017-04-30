Боттас одержал первую в карьере победу на «Автодроме Сочи», Квят – 12-й
Финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас стал победителем «Гран-при России»-2017.
Уже на старте Боттас сумел обойти обладателя «поул-позишн» четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля на «Феррари».
В дальнейшем финн уверенно оборонял завоеванные позиции, и создать определенный прессинг Феттелю удалось только на заключительных кругах.
A first ever win in #F1 👏— Formula 1 (@F1) 30 апреля 2017 г.
📻 BOT: "**** me. Quite a while eh?!? 81 races. But worth the wait!"#RussianGP 🇷🇺 pic.twitter.com/Fw4xTQ2jSv
Третье место в гонке занял второй пилот «Скудерии» Кими Райкконен.
Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят не смог блеснуть на домашней трассе, он финишировал только 12-м.
Следующая гонка в рамках чемпионата мира состоится 14 мая в Испании.
🏁 POINTS SCORERS 🏁— Formula 1 (@F1) 30 апреля 2017 г.
1 BOT 📸
2 VET
3 RAI
4 HAM
5 VER
6 PER
7 OCO
8 HUL
9 MAS
10 SAI#RussianGP 🇷🇺 pic.twitter.com/wSuq6RlUox
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:28:08, 743
2. Себастьян Феттель («Феррари») +0,617
3. Кими Райкконен («Феррари») +11,000
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +36,320
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1:00,416
6. Серхио Перес («Форс Индия») +1:26,788
7. Эстебан Окон («Форс Индия») +1:35,004
8. Нико Хюлькенберг («Рено») +1:36,188
9. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг
10. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1 круг
11. Лэнс Стролл («Уильямс») +1 круг
12. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
14. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг
15. Маркус Эрикссон («Заубер») + 1 круг
16. Паскаль Верляйн («Заубер») + 1 круг
Макс Ферстаппен («Ред Булл») – не финишировал
Джолион Палмер («Рено») – не финишировал
Ромен Грожан («Хаас») – не финишировал
Фернандо Алонсо («Макларен») – не стартовал