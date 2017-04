Боттас одержал первую в карьере победу на «Автодроме Сочи», Квят – 12-й

Финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас стал победителем «Гран-при России»-2017.

Уже на старте Боттас сумел обойти обладателя «поул-позишн» четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля на «Феррари».

В дальнейшем финн уверенно оборонял завоеванные позиции, и создать определенный прессинг Феттелю удалось только на заключительных кругах.

A first ever win in #F1 👏



BOT: "**** me. Quite a while eh?!? 81 races. But worth the wait!"