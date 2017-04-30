Джанлуиджи Буффон: Забираю обратно обещание завершить карьеру в случае двух сухих матчей с «Барселоной»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что не собирается завершать карьеру, несмотря на обещание это сделать в случае двух сухих матча с «Барселоной».

«Я обещал, что уйду из футбола в конце сезона, если не пропущу от «Барселоны» в двух матчах. Я рассказал об этом президенту клуба, на что он ответил, что иногда мы говорим глупые вещи. Он посоветовал не беспокоиться и идти дальше. Так что я забираю обещание обратно. У президента больше опыта, чем у меня, и он дал мне хороший совет.

Я был очень доволен тем, что не пропустил от испанцев. Мы заслужили это усилиями всей команды: ребята здорово оборонялись и выпрыгивали из штанов, чтобы мы благополучно завершили эти матчи», – приводит Football Italia слова Буффона.

Напомним, в ¼ финала Лиги чемпионов «Ювентус» обыграл «Барселону» по сумме двух матчей (3:0, 0:0).