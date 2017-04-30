Владимир Юрзинов-старший: В матчах Евротура сборная России играла неплохо, но есть над чем подумать
Заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов-старший прокомментировал выступление российской сборной в двух матчах Чешских игр - последнего этапа Еврохоккейтура.
Напомним, команда Олега Знарка уступила сборным Швеции (3:4 О.Т.) и Финляндии (0:1).
В заключительной встрече турнира она сегодня встретятся с чехами.
«Проиграли два первых матча. Играли неплохо, но есть над чем подумать. Есть проблемы с завершением атак. Такая же проблема была у олимпийской сборной в матчах с командой Швейцарии. Все эти встречи отличаются от игр в КХЛ. Матчи сборной гораздо активнее и агрессивнее, сталкиваемся с тактикой силового давления. Получается, что кто лучше действует перед воротами, тот и выигрывает матч. Встречи на подобных турнирах ставят много вопросов перед командами, этим они и хороши», - сказал Юрзинов.
Матч
Место и дата
30 апреля 19:30, , Онлайн-трансляция