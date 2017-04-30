Боттас признан лучшим гонщиком дня
Сегодняшняя гонка на «Автодроме Сочи» стала исторической для финского пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса.
Боттас стал 107-м по счету победителем этапов чемпионата мира «Формулы-1».
Впервые с 2013 года лучшим по итогам гонки стал представитель Финляндии. Валттери стал пятым финном, которому удалось выиграть этап.
107th different winner of an #F1 race— Formula 1 (@F1) 30 апреля 2017 г.
5th from Finland 🇫🇮
First Finnish winner since 🇦🇺 2013
Soak it up, @ValtteriBottas 🙌#RussianGP 🇷🇺 pic.twitter.com/SLZprvFrHJ
Напомним, в текущем сезоне он дебютировал в составе команды «Мерседес».
Боттас был признан гонщиком дня по итогам голосования болельщиков.
Huge congratulations to @ValtteriBottas 🍾💪🎉 Your #F1DriverOfTheDay #RussianGP #F1 pic.twitter.com/81S46lYsFm— Formula 1 (@F1) 30 апреля 2017 г.
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