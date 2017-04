Боттас признан лучшим гонщиком дня

Сегодняшняя гонка на «Автодроме Сочи» стала исторической для финского пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса.

Боттас стал 107-м по счету победителем этапов чемпионата мира «Формулы-1».

Впервые с 2013 года лучшим по итогам гонки стал представитель Финляндии. Валттери стал пятым финном, которому удалось выиграть этап.

107th different winner of an #F1 race



5th from Finland 🇫🇮



First Finnish winner since 🇦🇺 2013



Soak it up, @ValtteriBottas 🙌#RussianGP 🇷🇺 pic.twitter.com/SLZprvFrHJ