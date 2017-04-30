Боттас стал пятым финном, побеждавшим в гонках Формулы-1
Пилот «Мерседеса»
Валттери Боттас одержал свою первую в карьере победу в Формуле-1, заняв первое
место на Гран-при России в Сочи.
Таким образом, Боттас стал пятым представителем Финляндии, побеждавшим в Формуле-1.
Боттас присоединился к Кеке Росбергу (5 побед), Мике Хаккинену (20), Кими Райкконену (20) и Хейкки Ковалайнену (1).
Напомним, 27-летний Боттас проводит первый сезон в «Мерседесе», куда перешел зимой из «Уильямса». Ранее на его счету было 11 подиумов.
После четырех гонок сезона Боттас занимает третье место.
Пятый этап пройдет 12-14 мая в Барселоне.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки Гран-при России
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