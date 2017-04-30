«Манчестер Юнайтед» установил клубный рекорд по ничьим в премьер-лиге

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Суонси» (1:1) в матче 35-го тура премьер-лиги на стадионе «Олд Траффорд».

Эта ничья стала для команды Жозе Моуринью 14-й в сезоне, что позволило «Манчестер Юнайтед» обновить клубный рекорд по числу ничейных результатов за один чемпионат.

Отметим, что команда занимает первое место среди всех участников чемпионата. У идущего вторым по этому показателю «Мидлсбро» 12 матчей, завершенных вничью.

В матче с «Суонси» форвард Уэйн Руни реализовал пенальти перед перерывом, а полузащитник Гилфи Сигурдссон сравнял счет на 79-й минуте.

После 34 туров «Манчестер Юнайтед» идет на пятом месте в турнирной таблице.