«Манчестер Юнайтед» установил клубный рекорд по ничьим в премьер-лиге
«Манчестер Юнайтед»
не смог обыграть «Суонси» (1:1) в матче 35-го тура премьер-лиги на стадионе «Олд
Траффорд».
Эта ничья стала для команды Жозе Моуринью 14-й в сезоне, что позволило «Манчестер Юнайтед» обновить клубный рекорд по числу ничейных результатов за один чемпионат.
Отметим, что команда занимает первое место среди всех участников чемпионата. У идущего вторым по этому показателю «Мидлсбро» 12 матчей, завершенных вничью.
В матче с «Суонси» форвард Уэйн Руни реализовал пенальти перед перерывом, а полузащитник Гилфи Сигурдссон сравнял счет на 79-й минуте.
После 34 туров «Манчестер Юнайтед» идет на пятом месте в турнирной таблице.
Матч
Манчестер Юнайтед - Суонси - 1:1 (1:0)
Голы
Руни 45 (1:0 - пен.). Сигурдссон 79 (1:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Шоу (Валенсия, 9), Байи (Дармиан, 61), Блинд, Лингард, Эррера, Кэррик, Янг, Марсьяль, Руни (Мхитарян, 80), Рэшфорд
Суонси: Фабиански, Кингсли, Ноутон, Фернандес, Моусон, Сигурдссон, Ки Сун Ен (Фер, 61), Кэролл, Бриттон (Монтеро, 65 Ольссон, 72), Льоренте, Айю
Предупреждения:
Марсьяль, 18; Лингард, 44 - Бриттон, 15; Фернандес, 89
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
30 апреля 14:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция