Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа1 : 0Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА0 : 0Спартак
Футбол  Ростов- : -Амкар
Формула-1  Гран-при России. Гонка
Футбол  Тоттенхэм- : -Арсенал
Хоккей  Чехия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Манчестер Юнайтед» установил клубный рекорд по ничьим в премьер-лиге

Источник:  Gracenote LiveКомментарии

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Суонси» (1:1) в матче 35-го тура премьер-лиги на стадионе «Олд Траффорд».

Эта ничья стала для команды Жозе Моуринью 14-й в сезоне, что позволило «Манчестер Юнайтед» обновить клубный рекорд по числу ничейных результатов за один чемпионат.

Отметим, что команда занимает первое место среди всех участников чемпионата. У идущего вторым по этому показателю «Мидлсбро» 12 матчей, завершенных вничью.

В матче с «Суонси» форвард Уэйн Руни реализовал пенальти перед перерывом, а полузащитник Гилфи Сигурдссон сравнял счет на 79-й минуте.

После 34 туров «Манчестер Юнайтед» идет на пятом месте в турнирной таблице.

Матч

Манчестер Юнайтед - Суонси - 1:1 (1:0)

Голы

Руни 45 (1:0 - пен.). Сигурдссон 79 (1:1).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Шоу (Валенсия, 9), Байи (Дармиан, 61), Блинд, Лингард, Эррера, Кэррик, Янг, Марсьяль, Руни (Мхитарян, 80), Рэшфорд

Суонси: Фабиански, Кингсли, Ноутон, Фернандес, Моусон, Сигурдссон, Ки Сун Ен (Фер, 61), Кэролл, Бриттон (Монтеро, 65 Ольссон, 72), Льоренте, Айю

Предупреждения:

Марсьяль, 18; Лингард, 44 - Бриттон, 15; Фернандес, 89

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

30 апреля 14:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шансы «Интера» на приход Конте оцениваются 50 на 50Издание Tuttosport оценивает шансы «Интера» на приглашение главного тренера «Челси» Антонио Конте как 50 на 50.«МЮ» сыграл вничью с «Суонси» на «Олд Траффорд», пропустив на 79-й минутеФутболисты «Манчестер Юнайтед» в матче 35-го тура английской премьер-лиги разошлись миром с «Суонси». Встреча, прошедшая на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 1:1. Первый гол в матче забил полузащитник Уэйн Руни, который вышел в стартовом составе и отличился с пенальти, а на 79-й минуте игры хавбек Гилфи Сигурдссон со стандарта сравнял счет, который был назначен за фол все того же Руни. Таким образом, «красные дьяволы» выходят продолжают занимать 5-е место в таблице АПЛ, уступая одно очко «Манчестер Сити», который проведет свою игру 35-го тура против «Мидлсборо» сегодня (начало матча – 16.05 мск). На счету «лебедей» – 31 балл и 18-е место. В следующем туре команда Жозе Моуринью 7 мая сыграет на выезде с лондонским «Арсеналом», а подопечные Пола Клемента днем ранее примут в родных стенах «Эвертон». Добавим, что в этом матче травмировались сразу два защитника «МЮ» – Эрик Байи и Люк Шоу.Агент Талиски гарантировал своему клиенту переход в «Манчестер Юнайтед»Бразильский полузащитник «Бешикташа» Андерсон Талиска, права на которого принадлежат «Бенфике», может перебраться в «Манчестер Юнайтед».Тибо Куртуа: Дома мы сыграли против «Эвертона» отлично, надеюсь, в этот раз будет так жеГолкипер «Челси» Тибо Куртуа дал комментарий перед матчем 35-го тура АПЛ против «Эвертона», который состоится сегодня в Ливерпуле и стартует в 16.00 мск.Руни начнет матч против «Суонси» в стартовом составеСтал известен стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч 35-го тура АПЛ против «Суонси», который состоится сегодня на «Олд Траффорд» и стартует в 14.00.Матюиди и Бернарду Силва могут стать одноклубниками в «Манчестер Юнайтед»Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует серьезно усилить состав команды в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Express.Арсен Венгер: «Тоттенхэму» невозможно удержать игроков, если бюджет не соответствует их уровнюГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что «Тоттенхэму» будет сложно сохранить нынешний состав в условиях ограниченного бюджета.«Хорошо, я смогу это сделать». Анри «раскрутил» Кейна дать серьезное обещание«Хорошо, я смогу это сделать». Анри «раскрутил» Кейна дать серьезное обещаниеБывший форвард лондонского «Арсенала» пообщался с нападающим «Тоттенхэма» Харри Кейном в преддверии столичного дерби.Н'Голо Канте: Нет, моя игра в отборе – не результат работы на тренировкахПолузащитник «Челси» Н'Голо Канте, выигравший в прошлом сезоне с «Лестером» чемпионат Англии, пообщался с журналистами Sky Sports.Неймар рассчитывает перейти в «Манчестер Юнайтед»Нападающий «Барселоны» Неймар принял решение перебраться в английскую премьер-лигу. Об этом сообщает Daily Record.«Ливерпуль» нашел замену Коутиньо в «Реале»Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом приступил к поискам замены полузащитника Фелиппе Коутиньо. Об этом информирует Don Balon.«Манчестер Сити» дал согласие на трансфер Харта в «МЮ»Голкипер «Торино» Джо Харт, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», может вернуться в чемпионат Англии.Джошуа нокаутировал Кличко, Шарапова уступила в полуфинале, а «Бавария» стала чемпионом Германии. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.Время «пришпорить» «канониров»? Анонс дерби Северного ЛондонаВремя «пришпорить» «канониров»? Анонс дерби Северного ЛондонаСегодня в Лондоне состоится одно из самых знаменитых и бескомпромиссных европейских дерби.Маурисио Почеттино: Я буду разочарован, если мы проиграем борьбу за титулГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино – о предстоящем матче с «Арсеналом».«Тоттенхэм» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 18:30 (мск)В рамках 35-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет с «Арсеналом».АПЛ. 35-й тур. «Эвертон» примет «Челси», «Тоттенхэм» – «Арсенал» и другие матчиРезультаты 35-го тура чемпионата Англии.Анчелотти стал первым тренером, побеждавшим в четырех чемпионатах из топ-5Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти впервые в своей тренерской карьере стал чемпионом Германии.«Бернли» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»Матч 35-го тура чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Бернли» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Бернли».«Сандерленд» вылетел из АПЛПоражение от «Борнмута» (0:1) лишило «Сандерленд» шансов на сохранение прописки в премьер-лиге.
Формула-1
Боттас признан лучшим гонщиком дня
Формула-1
Боттас одержал первую в карьере победу на «Автодроме Сочи», Квят - 12-й
Футбол
Команда Халка и Оскара не смогла выйти на первое место чемпионата Китая, пропустив в добавленное время
Бокс
Владимир Гендлин: Джошуа - молодая копия Кличко. И Владимир ей уступил, имея все шансы на победу
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Суонси
Суонсикалендарьстатистика
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости