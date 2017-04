Феттель увеличил отрыв в чемпионате от Хэмилтона до 13 очков

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель упрочил свое лидерство в чемпионате мира после Гран-при России.

Напомним, Феттель финишировал на «Автодроме Сочи» вторым, пропустив вперед лишь финна Валттери Боттаса на «Мерседесе».

Таким образом, Себастьян увеличил свой отрыв в чемпионате от британца Льюиса Хэмилтона до 13 очков. У гонщиков - 66 и 73 очка соответственно. Третьим идет сегодняшний триумфатор Боттас (63 очка). Даниил Квят на «Торо Россо» - пока 14-й с двумя очками в сезоне.

UPDATED DRIVERS' STANDINGS: Bottas' win has Hamilton and Vettel looking over their shoulders... 👀 #RussianGP 🇷🇺 pic.twitter.com/VUDzEjromn