Набабкин заменил Дзагоева в стартовом составе ЦСКА на столичное дерби
В последний момент тренерский штаб ЦСКА внес изменение в стартовый состав на матч 26-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Вместо полузащитника сборной России Алана Дзагоева на поле вышел защитник Кирилл Набабкин.
Вместо Дзагоева в стартовом составе выйдет Набабкин. #ЦСКАСпартак— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 30 апреля 2017 г.
О причинах такого решения пока не сообщается.
Напомним, матч ЦСКА - «Спартак» начался в российской столице с 15-минутной задержкой.
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Фернандес, Васин, Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов, Натхо, Витиньо
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов, Адриано
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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