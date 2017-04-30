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Набабкин заменил Дзагоева в стартовом составе ЦСКА на столичное дерби

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

В последний момент тренерский штаб ЦСКА внес изменение в стартовый состав на матч 26-го тура чемпионата России со «Спартаком».

Вместо полузащитника сборной России Алана Дзагоева на поле вышел защитник Кирилл Набабкин.

О причинах такого решения пока не сообщается.

Напомним, матч ЦСКА - «Спартак» начался в российской столице с 15-минутной задержкой.

Матч

ЦСКА - Спартак - 0:0

1-й тайм

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Фернандес, Васин, Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов, Натхо, Витиньо

Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов, Адриано

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция


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