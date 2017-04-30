Кэри встретился с Путиным во время Гран-при России
Генеральный промоутер
Формулы-1 Чейз Кэри рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным
во время Гран-при России в Сочи.
«Здесь очень красиво, с одной стороны море, с другой – горы. И трасса, включая всю инфраструктуру, выполнена на высшем уровне, сделано все для спортсменов и поклонников автоспорта. Мы хотим продолжать здесь такое сотрудничество», – заверил Кэри президента России.
«То, что я увидел, меня самого удивило, – отметил в свою очередь Путин. – Очень много поклонников автоспорта, все отели заняты. Казалось, что мы построили избыточное количество гостиниц, но все забронировано».
Напомним, Гран-при России прошел в четвертый раз в истории. Победителем гонки стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.
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