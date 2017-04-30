Кэри встретился с Путиным во время Гран-при России

Генеральный промоутер Формулы-1 Чейз Кэри рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным во время Гран-при России в Сочи.

«Здесь очень красиво, с одной стороны море, с другой – горы. И трасса, включая всю инфраструктуру, выполнена на высшем уровне, сделано все для спортсменов и поклонников автоспорта. Мы хотим продолжать здесь такое сотрудничество», – заверил Кэри президента России.

«То, что я увидел, меня самого удивило, – отметил в свою очередь Путин. – Очень много поклонников автоспорта, все отели заняты. Казалось, что мы построили избыточное количество гостиниц, но все забронировано».

Напомним, Гран-при России прошел в четвертый раз в истории. Победителем гонки стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.