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Валттери Боттас: Для первой победы мне понадобилось провести более 80 гонок. Но оно того стоило

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал свою победу на Гран-при России-2017. 

- Для этой победы мне понадобилось провести более 80 гонок. Но ожидание того стоило. Команда сделала возможным сегодняшний успех. Это просто великолепно.

Стартовать здесь со второй позиции - обычно очень хорошо. К тому же нам здорово помогла машина безопасности, - заявил Боттас.

Боттас стал 107-м по счету победителем этапов чемпионата мира «Формулы-1». 

Впервые с 2013 года лучшим по итогам гонки стал представитель Финляндии. Валттери стал пятым финном, которому удалось выиграть этап.


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