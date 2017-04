Валттери Боттас: Для первой победы мне понадобилось провести более 80 гонок. Но оно того стоило

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал свою победу на Гран-при России-2017.

- Для этой победы мне понадобилось провести более 80 гонок. Но ожидание того стоило. Команда сделала возможным сегодняшний успех. Это просто великолепно.

BOT: "It took more than 80 races [for his first win] but it was worth it. The team made it possible for me. It is amazing" #RussianGP pic.twitter.com/YwxesE5LMk