«Манчестер Сити» вырвал ничью в матче с «Мидлсбро»
«Мидлсбро» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2) в 35-м туре чемпионата Англии.
У хозяев поля отличились Альваро Негредо (38-я минута) и Калум Чемберс (77-я), у гостей - Серхио Агуэро (69-я - с пенальти) и Габриэл Жезус (85-я).
Манкунианцы с 66 очками остались на четвертом месте, их сегодняшний соперник с 28 баллами - на 19-й, предпоследней строчке.
В следующем туре «Манчестер Сити» 6 мая примет «Кристал Пэлас», а «Мидлсбро» 8 мая сыграет на выезде с «Челси».
Матч
Мидлсбро - Манчестер Сити - 2:2 (1:0)
Голы
Негредо 38 (1:0). Агуэро 69 (1:1 - пен.). Чемберс 77 (2:1). Габриэл 85 (2:2).
Состав
Мидлсбро: Гузан, Гибсон, Френд, Фабио, Форшоу, Даунинг, Чемберс, де Рон, Клейтон, Негредо (Жестед, 82), Стуани (Траоре, 73)
Манчестер Сити: Кабальеро, Клиши (Стерлинг, 50), Коларов, Компани, Отаменди, Навас, де Брюйне, Гарсия (Сане, 49), Фернандиньо, Агуэро (Нолито, 90), Габриэл
Предупреждения:
Стуани, 16; Форшоу, 54; Фабио, 67; де Рон, 69 - Компани, 31; Сане, 68; Отаменди, 76; Стерлинг, 81
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
30 апреля 16:05, Риверсайд, Онлайн-трансляция