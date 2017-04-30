«Челси» разгромил «Эвертон»
«Эвертон» дома уступил (0:3) в 35-м туре чемпионата Англии.
У гостей отличились Педро Родригес (66-я минута), Гари Кэйхилл (79-я) и Виллиан (86-я).
Лондонский клуб с 81 очками по-прежнему лидирует в таблице АПЛ, «ириски» с 58 баллами - на седьмой строчке.
В следующем туре «Челси» 8 мая примет «Мидлсбро», а «Эвертон» 6 мая сыграет на выезде с «Суонси».
Матч
Голы
Педро 66 (0:1). Кэйхилл 79 (0:2). Виллиан 86 (0:3).
Состав
Эвертон: Стекеленбург, Дэвис, Джагелка, Уильямс Э., Холгейт, Бэйнс, Гуйе, Колверт-Льюин (Миральяс, 72), Баркли, Лукаку, Валенсия (Коне, 72)
Челси: Куртуа, Алонсо, Луиз (Аке, 82), Кэйхилл, Аспиликуэта, Азар (Виллиан, 85), Матич, Канте, Мозес, Педро (Фабрегас, 82), Коста
Предупреждения:
Колверт-Льюин, 38; Валенсия, 58; Гуйе, 78 - Кэйхилл, 35; Аспиликуэта, 40; Коста, 56; Азар, 76
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
30 апреля 16:05, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция