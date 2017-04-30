Себастьян Феттель: Я пытался подкараулить ошибку Боттаса, но сейчас могу только его поздравить
Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель прокомментировал свое выступление на Гран-при России-2017.
- Я делал все возможное, чтобы подкараулить ошибку Боттаса. Но сейчас могу только поздравить Валттери. Это действительно его день, - заявил Феттель.
VET: "I obviously tried everything to catch @ValtteriBottas. Big congrats... it's his day" #RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/DCr8NQIZyI— Formula 1 (@F1) 30 апреля 2017 г.
Напомним, Феттель финишировал на «Автодроме Сочи» вторым, пропустив вперед лишь финна Валттери Боттаса на «Мерседесе».
Таким образом, Себастьян увеличил свой отрыв в чемпионате от британца Льюиса Хэмилтона до 13 очков. У гонщиков - 66 и 73 очка соответственно. Третьим идет сегодняшний триумфатор Боттас (63 очка). Даниил Квят на «Торо Россо» - пока 14-й с двумя очками в сезоне.
A new meaning to the phrase "soaking up the atmosphere" 🍾😣😀#RussianGP 🇷🇺 pic.twitter.com/NWQbKDOuzv— Formula 1 (@F1) 30 апреля 2017 г.