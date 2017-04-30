Себастьян Феттель: Я пытался подкараулить ошибку Боттаса, но сейчас могу только его поздравить

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель прокомментировал свое выступление на Гран-при России-2017.

- Я делал все возможное, чтобы подкараулить ошибку Боттаса. Но сейчас могу только поздравить Валттери. Это действительно его день, - заявил Феттель.

Напомним, Феттель финишировал на «Автодроме Сочи» вторым, пропустив вперед лишь финна Валттери Боттаса на «Мерседесе».

Таким образом, Себастьян увеличил свой отрыв в чемпионате от британца Льюиса Хэмилтона до 13 очков. У гонщиков - 66 и 73 очка соответственно. Третьим идет сегодняшний триумфатор Боттас (63 очка). Даниил Квят на «Торо Россо» - пока 14-й с двумя очками в сезоне.