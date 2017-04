Себастьян Феттель: Я пытался подкараулить ошибку Боттаса, но сейчас могу только его поздравить

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель прокомментировал свое выступление на Гран-при России-2017.

- Я делал все возможное, чтобы подкараулить ошибку Боттаса. Но сейчас могу только поздравить Валттери. Это действительно его день, - заявил Феттель.

