Карл Фроч: То, что Джошуа побывал в нокдауне - сделало его только сильнее

Экс-чемпион мира в суперсреднем весе британец Карл Фроч прокомментировал победу своего соотечественника Энтони Джошуа над Владимиром Кличко.

- Мы получили ответы на все главные вопросы, которые задавались до боя. То, что сделал Джошуа — почти невозможное, но он сделал это. Все эти тренировки, спарринги, вся боль — оно того стоило. Он сверг с трона, пусть и возрастного, но общепризнанного короля тяжелого веса.

То что Джошуа побывал в нокдауне, сделало его только сильнее. Одолеть Кличко — тяжело, а сделать это после такого нокдауна — просто удивительно. Теперь будем с нетерпением ждать следующий этап карьеры Энтони, - заявил Фроч.

COMING OF AGE - @Carl_Froch believes @AnthonyFJoshua will become a better fighter after @Klitschko adversity https://t.co/kuuDH6YOqW pic.twitter.com/p48DGM4e9u