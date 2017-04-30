Карл Фроч: То, что Джошуа побывал в нокдауне - сделало его только сильнее

Экс-чемпион мира в суперсреднем весе британец Карл Фроч прокомментировал победу своего соотечественника Энтони Джошуа над Владимиром Кличко.

- Мы получили ответы на все главные вопросы, которые задавались до боя. То, что сделал Джошуа — почти невозможное, но он сделал это. Все эти тренировки, спарринги, вся боль — оно того стоило. Он сверг с трона, пусть и возрастного, но общепризнанного короля тяжелого веса.

То что Джошуа побывал в нокдауне, сделало его только сильнее. Одолеть Кличко — тяжело, а сделать это после такого нокдауна — просто удивительно. Теперь будем с нетерпением ждать следующий этап карьеры Энтони, - заявил Фроч.

Напомним, накануне Джошуа одержал 19-ю победу подряд и все – нокаутом. Поединок на «Уэмбли» завершился в 11-м раунде. Кличко потерпел пятое поражение в карьере при 64 победах (53 нокаута).



