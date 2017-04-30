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«Ростов» - «Амкар»: на матче ожидается около 10 тысяч зрителей

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 26-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Амкаром» не вызвал интереса в южной столице.

Ожидается, что на игре будет присутствовать около 10 тысяч зрителей. Гостей поддержат 15 человек.

Напомним, что матч «Ростов» - «Амкар» начнется в 19:30. 

Матч

Ростов - Амкар

Состав

Ростов: Медведев, Симич, Навас, Кудряшов, Терентьев, Байрамян, Гацкан, Препелицэ, Нобоа, Полоз, Азмун

Амкар: Хомич, Милькович, Конде, Зайцев, Занев, Идову, Баланович, Йовичич, Костюков, Гол, Гасилин

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

30 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция

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