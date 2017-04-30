«Ростов» - «Амкар»: на матче ожидается около 10 тысяч зрителей
Матч 26-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Амкаром» не вызвал интереса в южной столице.
Ожидается, что на игре будет присутствовать около 10 тысяч зрителей. Гостей поддержат 15 человек.Напомним, что матч «Ростов» - «Амкар» начнется в 19:30.
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Симич, Навас, Кудряшов, Терентьев, Байрамян, Гацкан, Препелицэ, Нобоа, Полоз, Азмун
Амкар: Хомич, Милькович, Конде, Зайцев, Занев, Идову, Баланович, Йовичич, Костюков, Гол, Гасилин
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
30 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически