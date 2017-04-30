«Урал» выпустил футболки к финалу Кубка России
«Урал» выпустил ограниченную партию футболок, посвященную выходу команды в финал Кубка России, сообщает Znak.com.
На футболке изображен сочинский олимпийский стадион «Фишт», на котором будет проходить матч, футболисты «Урала», празднующие победу, и главный трофей турнира - Кубок России. Кроме того, на футболку нанесен хэштег #яедувсочи, объединяющий фотографии болельщиков «Урала» в социальных сетях.
Напомним, в финале «Урал» 2 мая сыграет с московским «Локомотивом».
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