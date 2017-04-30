Жозе Моуринью: Сейчас мои игроки не могут дойти от кровати до туалета, не сломав ногу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью посетовал на большое количество травм в своей команде.

- Мы потеряли много игроков и очки. Сегодня был плохой день. Команда устала, она истощена. Конечно, это сказалось на игре. Сегодня «МЮ» провел уже девятый матч в апреле – это просто не по-человечески.

Команда из 22 игроков в таком графике превращается в обойму из 13 или 14 футболистов. Игроки очень устали. И я вполне доволен ими. Они отдали все силы, у меня нет к ним вопросов. Думаю, Люк Шоу получил серьезную травму. В данный момент ситуация такова, что мои игроки не могут дойти от кровати до туалета, не сломав ногу, - заявил Моуринью.

Футболисты «Манчестер Юнайтед» в матче 35-го тура английской премьер-лиги разошлись миром с «Суонси».

Встреча, прошедшая на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 1:1.



Первый гол в матче забил полузащитник Уэйн Руни, который вышел в стартовом составе и отличился с пенальти, а на 79-й минуте игры хавбек Гилфи Сигурдссон со стандарта сравнял счет, который был назначен за фол все того же Руни.



Таким образом, «красные дьяволы» продолжают занимать 5-е место в таблице АПЛ, уступая одно очко «Манчестер Сити», который проведет свою игру 35-го тура против «Мидлсборо» сегодня (начало матча – 16.05 мск). На счету «лебедей» – 31 балл и 18-е место.



В следующем туре команда Жозе Моуринью 7 мая сыграет на выезде с лондонским «Арсеналом», а подопечные Пола Клемента днем ранее примут в родных стенах «Эвертон».