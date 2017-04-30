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Жозе Моуринью: Сейчас мои игроки не могут дойти от кровати до туалета, не сломав ногу

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью посетовал на большое количество травм в своей команде.

- Мы потеряли много игроков и очки. Сегодня был плохой день. Команда устала, она истощена. Конечно, это сказалось на игре. Сегодня «МЮ» провел уже девятый матч в апреле – это просто не по-человечески.

Команда из 22 игроков в таком графике превращается в обойму из 13 или 14 футболистов. Игроки очень устали. И я вполне доволен ими. Они отдали все силы, у меня нет к ним вопросов. Думаю, Люк Шоу получил серьезную травму. В данный момент ситуация такова, что мои игроки не могут дойти от кровати до туалета, не сломав ногу, - заявил Моуринью.

Футболисты «Манчестер Юнайтед» в матче 35-го тура английской премьер-лиги разошлись миром с «Суонси».

Встреча, прошедшая на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 1:1.

Первый гол в матче забил полузащитник Уэйн Руни, который вышел в стартовом составе и отличился с пенальти, а на 79-й минуте игры хавбек Гилфи Сигурдссон со стандарта сравнял счет, который был назначен за фол все того же Руни.

Таким образом, «красные дьяволы» продолжают занимать 5-е место в таблице АПЛ, уступая одно очко «Манчестер Сити», который проведет свою игру 35-го тура против «Мидлсборо» сегодня (начало матча – 16.05 мск). На счету «лебедей» – 31 балл и 18-е место.

В следующем туре команда Жозе Моуринью 7 мая сыграет на выезде с лондонским «Арсеналом», а подопечные Пола Клемента днем ранее примут в родных стенах «Эвертон».

Матч

Манчестер Юнайтед - Суонси - 1:1 (1:0)

Голы

Руни 45 (1:0 - пен.). Сигурдссон 79 (1:1).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Шоу (Валенсия, 9), Байи (Дармиан, 61), Блинд, Лингард, Эррера, Кэррик, Янг, Марсьяль, Руни (Мхитарян, 80), Рэшфорд

Суонси: Фабиански, Кингсли, Ноутон, Фернандес, Моусон, Сигурдссон, Ки Сун Ен (Фер, 61), Кэролл, Бриттон (Монтеро, 65 Ольссон, 72), Льоренте, Айю

Предупреждения:

Марсьяль, 18; Лингард, 44 - Бриттон, 15; Фернандес, 89

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

30 апреля 14:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

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