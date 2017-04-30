Тайсон Фьюри: Я принимаю вызов Джошуа. Устроим самый большой бой за 500 лет
Экс-чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри принял вызов соотечественника Энтони Джошуа, вчера одержавшего победу над Владимиром Кличко.
- Джошуа, вызов принят! Дадим миру самый большой бой за последние 500 лет. Ты - просто мечта, и я охотно поиграю с тобой, - заявил Фьюри.
"I will play with you. You are a boxer's dream."— BBC Sport (@BBCSport) 30 апреля 2017 г.
Tyson Fury won't back down after being called out by Joshua.
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Напомним, Тайсон Фьюри осенью 2015 года в Дюссельдорфе победил по очкам Владимира Кличко. После этого Цыганский король на ринг не выходил. В последнее время боксер набрал лишний вес, который пытается согнать.
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Энтони Джошуа бросил вызов Тайсону минувшей ночью на стадионе «Уэмбли».
- Где же ты, малыш? Я хочу дать 90 000 болельщиков возможность увидеть наш поединок, - выкрикнул Джошуа после своей победы над Кличко-младшим. Ныне Энтони является чемпионом мира по версиям WBA и IBF.