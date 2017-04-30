Тайсон Фьюри: Я принимаю вызов Джошуа. Устроим самый большой бой за 500 лет

Экс-чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри принял вызов соотечественника Энтони Джошуа, вчера одержавшего победу над Владимиром Кличко.

- Джошуа, вызов принят! Дадим миру самый большой бой за последние 500 лет. Ты - просто мечта, и я охотно поиграю с тобой, - заявил Фьюри.

"I will play with you. You are a boxer's dream."



Tyson Fury won't back down after being called out by Joshua.

➡️ https://t.co/MnMfLxEsyx pic.twitter.com/4d3HPCc0SI — BBC Sport (@BBCSport) 30 апреля 2017 г.

Напомним, Тайсон Фьюри осенью 2015 года в Дюссельдорфе победил по очкам Владимира Кличко. После этого Цыганский король на ринг не выходил. В последнее время боксер набрал лишний вес, который пытается согнать.

Энтони Джошуа бросил вызов Тайсону минувшей ночью на стадионе «Уэмбли».

- Где же ты, малыш? Я хочу дать 90 000 болельщиков возможность увидеть наш поединок, - выкрикнул Джошуа после своей победы над Кличко-младшим. Ныне Энтони является чемпионом мира по версиям WBA и IBF.