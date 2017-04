Тайсон Фьюри: Я принимаю вызов Джошуа. Устроим самый большой бой за 500 лет

Экс-чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри принял вызов соотечественника Энтони Джошуа, вчера одержавшего победу над Владимиром Кличко.

- Джошуа, вызов принят! Дадим миру самый большой бой за последние 500 лет. Ты - просто мечта, и я охотно поиграю с тобой, - заявил Фьюри.

"I will play with you. You are a boxer's dream."



Tyson Fury won't back down after being called out by Joshua.

