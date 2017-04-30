«Спартак» обыграл ЦСКА и оторвался от него на десять очков
ЦСКА дома уступил «Спартаку» (1:2) в 26-м туре чемпионата России.
Счет на 32-й минуте в контратаке открыл нападающий гостей Луис Адриано. Эвелин Попов прошел по правому флангу и сделал прострел в направлении бразильца, который не оставил шансов Игорю Аникфееву.
Хозяева поля отыгрались под занавес первого тайма. Бибрас Натхо со штрафного выполнил навес и Алексей Березуцкий головой поразил ворота соперника.
В начале второй половины красно-синие вновь пропустили, и вину за этот гол полностью несет Виктор Васин. Зе Луиш завершал быструю атаку красно-белых тихим ударом, защитник армейцев подстраховал своего вратаря, но завозился с мячом близ своих ворот. Красно-белые перехватили его и Денис Глушаков сделал счет 2:1.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
ЦСКА – «Спартак». Лучшие моменты матча (видео)
Команда Массимо Карреры набрала 60 очков и теперь на десять баллов опережает идущий вторым ЦСКА (50). У «Зенита» 49 очков и гостевая игра с «Томью» в запасе.
В следующем туре «Спартак» 6 мая примет «Томь», а ЦСКА в тот же день сыграет на выезде с «Амкаром».
Матч
Голы
Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)
Предупреждения:
Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция