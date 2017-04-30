«Спартак» обыграл ЦСКА и оторвался от него на десять очков

ЦСКА дома уступил «Спартаку» (1:2) в 26-м туре чемпионата России.

Счет на 32-й минуте в контратаке открыл нападающий гостей Луис Адриано. Эвелин Попов прошел по правому флангу и сделал прострел в направлении бразильца, который не оставил шансов Игорю Аникфееву.

Хозяева поля отыгрались под занавес первого тайма. Бибрас Натхо со штрафного выполнил навес и Алексей Березуцкий головой поразил ворота соперника.

В начале второй половины красно-синие вновь пропустили, и вину за этот гол полностью несет Виктор Васин. Зе Луиш завершал быструю атаку красно-белых тихим ударом, защитник армейцев подстраховал своего вратаря, но завозился с мячом близ своих ворот. Красно-белые перехватили его и Денис Глушаков сделал счет 2:1.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

Команда Массимо Карреры набрала 60 очков и теперь на десять баллов опережает идущий вторым ЦСКА (50). У «Зенита» 49 очков и гостевая игра с «Томью» в запасе.

В следующем туре «Спартак» 6 мая примет «Томь», а ЦСКА в тот же день сыграет на выезде с «Амкаром».