Немка Зигемунд обыграла Младенович и стала победительницей турнира в Штутгарте
29-летняя теннисистка из Германии Лаура Зигемунд стала победительницей турнира WTA, который завершился в Штутгарте.
В финальном матче Зигемунд нанесла поражение француженке Кристине Младенович. Она вырвала победу на тай-брейке решающего, третьего сета.
Матч продолжался 2 часа и 30 минут.
Для Лауры это второй титул в карьере на турнирах WTA. Она занимает 49-ю строчку в мировом рейтинге.
Напомним, в полуфинале Младенович в трех партиях переиграла Марию Шарапову.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 710 900 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Матч
Младенович К. (Франция) - Зигемунд Л. (Германия) - 1:6, 6:2, 6:7
Место и дата
30 апреля 16:10, , Онлайн-трансляция
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