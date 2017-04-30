Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа1 : 0Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА1 : 2Спартак
Футбол  Ростов1 : 0Амкар
Формула-1  Гран-при России. Гонка
Футбол  Тоттенхэм2 : 0Арсенал
Хоккей  Чехия3 : 4 БРоссия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гендиректор «Тосно»: Надеемся, продолжим работу с Парфеновым

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко поделился мнением о будущем главного тренера Дмитрия Парфенова в тосненском клубе.

– Контракт рассчитан до конца сезона, он пока не продлен. Мы надеемся, что продолжим работу с этим тренером. У нас прекрасный коллектив, мы ладим и понимаем друг друга с полуслова. Уверен, что ни он, ни мы не захотят никаких перемен, - приводит слова Матюшенко ТАСС.

Напомним, Парфенов возглавил «Тосно» в августе 2015 года. Ранее 42-летний специалист работал в юношеской сборной России и «Текстильщике».

Клуб из Ленинградской области за четыре тура до конца идет на втором месте в турнирной таблице ФНЛ. Если команда в следующем туре не проиграет – «Тосно» официально оформит выход в РФПЛ.

Ближайший матч тосненцы проведут 6 мая в Нижнекамске против «Нефтехимика».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Команда из России выиграла Лигу чемпионов. Главное для Петербурга за неделюКоманда из России выиграла Лигу чемпионов. Главное для Петербурга за неделюПока в «Зените» и вокруг «Зенита» странная возня, большие европейские титулы берут другие.Георгий Мелкадзе: Матч «Тосно» – «Спартак-2» судила бригада клоуновНападающий «Спартака-2» Георгий Мелкадзе раскритиковал судей, работавших на матче 34-го тура первенства ФНЛ против «Тосно» (1:1).Сергей Сухарев: В следующем матче «Тосно» решит задачу выхода в премьер-лигуЗащитник «Тосно» Сергей Сухарев поделился впечатлениями от встречи со «Спартаком» в 34-м туре ФНЛ (1:1).Григорий Чиркин: Давил факт, что «Тосно» может досрочно выйти в РФПЛПолузащитник «Тосно» Григорий Чиркин оценил игру команды в матче 34-го тура ФНЛ против «Спартака-2» (1:1).Александр Селихов: Успею вернуться в «Спартак» из второй команды, мне нужно быть в заявке на игре с ЦСКАВратарь «Спартака-2» Александр Селихов поделился впечатлениями от матча с «Тосно» в рамках 24-го тура ФНЛ (1:1) и рассказал об ожиданиях от встречи с ЦСКА.Дмитрий Парфенов: Некоторые молодые игроки «Тосно» не хотят двигатьсяГлавный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов подвел итоги матча со «Спартаком-2» в рамках 34-го тура ФНЛ (1:1).Давыдов украл у «Тосно» праздник. «Спартак-2» вдесятером избежал пораженияДавыдов украл у «Тосно» праздник. «Спартак-2» вдесятером избежал пораженияКлуб из Ленинградской области уже собирался отмечать долгожданный выход в премьер-лигу, но умудрился в большинстве не удержать победу.Дмитрий Гунько: «Тосно» по праву занимает второе место и достойно попадания в РФПЛГлавный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько поделился мнением о матче против «Тосно» (1:1).«Спартак-2» в меньшинстве отыгрался в матче с «Тосно»«Тосно» и «Спартак-2» завершили вничью (1:1) матч 34-го тура первенства ФНЛ на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде.Максим Палиенко: «Тосно» в нынешнем составе был бы в РФПЛ крепким середнякомПолузащитник «Тосно» Максим Палиенко считает, что команда готова выступать в российской премьер-лиге.Мамтов возглавил гонку бомбардиров ФНЛ, опередив ПанченкоНападающий «Тюмени» Хасан Мамтов трижды отличился в домашнем матче 33-го тура первенства ФНЛ (3:1) с «Факелом».Дмитрий Парфенов: Я редко комментирую действия некоторых товарищей, но не надо устраивать шоу и ломать игруГлавный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился мнением о ничьей (1:1) в матче 33-го тура ФНЛ против «Луча-Энергии».Вратарь спас для «Тосно» ничью в родном городе. Выход в РФПЛ снова перенесенВратарь спас для «Тосно» ничью в родном городе. Выход в РФПЛ снова перенесенПобеда над «Лучом-Энергией» могла приблизить тосненцев к премьер-лиге, но слабая концовка едва не привела к поражению.«Тосно» сыграло вничью с «Лучом-Энергией» и продлило беспроигрышную серию до пяти матчей«Тосно» в гостевом матче 33-го тура ФНЛ сыграло вничью с «Лучом-Энергией» со счетом 1:1.44-тысячная «волна»: каким был предыдущий матч «Зенита» на Крестовском острове44-тысячная «волна»: каким был предыдущий матч «Зенита» на Крестовском острове«Советский спорт» вспоминает детали встречи «Зенита» и «Динамо» в 2006-м, на которой петербуржцы попрощались со стадионом имени Кирова.Егор Титов прошел стажировку в «Тосно», но не войдет в тренерский штаб командыГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал стажировку Егора Титова в клубе.Выход «Тосно» в РФПЛ откладывается из-за СКА, «Зенита» и «Спартака»Выход «Тосно» в РФПЛ откладывается из-за СКА, «Зенита» и «Спартака»Вторая команда сине-бело-голубых проиграла армейцам из Хабаровска, а тосненцы не смогли победить красно-белых из Нальчика.«Тосно» сыграло вничью со «Спартаком» из Нальчика и может гарантировать себе выход в РФПЛ в следующем туреМатч 32-го тура ФНЛ между «Тосно» и нальчикским «Спартаком» закончился нулевой ничьей.Последние чемпионы «Спартака»! Что стало с победителями чемпионата 2001 годаПоследние чемпионы «Спартака»! Что стало с победителями чемпионата 2001 годаРовно 16 лет назад московский «Спартак» начал свой последний поход за чемпионством.Гол Макарова на последней минуте принес «Тосно» победу над «Волгарем»В матче 31-го тура ФНЛ «Тосно» в гостях обыграло «Волгарь» со счетом 1:0.
Бокс
Владимир Кличко: Думал, что в шестом раунде Джошуа не встанет с пола. Я мог его добить
Футбол
Маурисио Почеттино: Обыграть «Арсенал» в последнем дерби на «Уайт Харт Лейн» – очень эмоциональный момент
Футбол
Медведев побил рекорд Нигматуллина по продолжительности сухой серии
Формула-1
Хельмут Марко: Гонка в России получилась скучной, а Квята подвели проблемы с резиной
все новости
Тосно
Тоснокалендарьстатистика
Дмитрий Парфёнов
Дмитрий Парфёноввсе новости
матюшенко вячеслав
матюшенко вячеслав