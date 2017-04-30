Гендиректор «Тосно»: Надеемся, продолжим работу с Парфеновым

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко поделился мнением о будущем главного тренера Дмитрия Парфенова в тосненском клубе.

– Контракт рассчитан до конца сезона, он пока не продлен. Мы надеемся, что продолжим работу с этим тренером. У нас прекрасный коллектив, мы ладим и понимаем друг друга с полуслова. Уверен, что ни он, ни мы не захотят никаких перемен, - приводит слова Матюшенко ТАСС.

Напомним, Парфенов возглавил «Тосно» в августе 2015 года. Ранее 42-летний специалист работал в юношеской сборной России и «Текстильщике».

Клуб из Ленинградской области за четыре тура до конца идет на втором месте в турнирной таблице ФНЛ. Если команда в следующем туре не проиграет – «Тосно» официально оформит выход в РФПЛ.

Ближайший матч тосненцы проведут 6 мая в Нижнекамске против «Нефтехимика».