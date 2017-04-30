Перед матчем ЦСКА - «Спартак» произошла драка между болельщиками

Фанаты «Спартака» и ЦСКА подрались перед началом матча 26-го тура РФПЛ, сообщает «Лента.Ру».

Инцидент произошел возле «ВЭБ Арены» на 3-й Песчаной улице. Разгонять участников потасовки была вынуждена конная полиция. О количестве пострадавших и арестованных пока не сообщается.

Кроме того, несколько сотен фанатов «Спартака» во время игры попытались прорваться на трибуну стадиона ЦСКА, сломав стальные ограждения.

Матч завершился победой красно-белых со счетом 2:1. Подопечные Массимо Карреры увеличили свой отрыв от армейцев в турнирной таблице до 10 очков.