Перед матчем ЦСКА - «Спартак» произошла драка между болельщиками
Фанаты «Спартака» и ЦСКА подрались перед началом матча 26-го тура РФПЛ, сообщает «Лента.Ру».
Инцидент произошел возле «ВЭБ Арены» на 3-й Песчаной улице. Разгонять участников потасовки была вынуждена конная полиция. О количестве пострадавших и арестованных пока не сообщается.
Кроме того, несколько сотен фанатов «Спартака» во время игры попытались прорваться на трибуну стадиона ЦСКА, сломав стальные ограждения.
Матч завершился победой красно-белых со счетом 2:1. Подопечные Массимо Карреры увеличили свой отрыв от армейцев в турнирной таблице до 10 очков.
Матч
Голы
Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)
Предупреждения:
Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция