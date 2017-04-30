ЦСКА впервые проиграл в чемпионате на «ВЭБ Арене»

В матче 26-го тура премьер-лиги «Спартак» обыграл ЦСКА – 2:1 на стадионе «ВЭБ Арена».

Отметим, что это первое поражение армейцев в чемпионате на новом стадионе. В предыдущих 12 матчах красно-синие одержали 7 побед и 5 раз сыграли вничью с разницей мячей – 23:4.

До сегодняшнего дня ЦСКА проиграл на своем стадионе только один раз – «Тоттенхэму» в Лиге чемпионов (0:1).