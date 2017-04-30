ЦСКА впервые проиграл в чемпионате на «ВЭБ Арене»
В матче 26-го тура премьер-лиги «Спартак» обыграл ЦСКА – 2:1 на стадионе «ВЭБ Арена».
Отметим, что это первое поражение армейцев в чемпионате на новом стадионе. В предыдущих 12 матчах красно-синие одержали 7 побед и 5 раз сыграли вничью с разницей мячей – 23:4.
До сегодняшнего дня ЦСКА проиграл на своем стадионе только один раз – «Тоттенхэму» в Лиге чемпионов (0:1).
Матч
Голы
Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)
Предупреждения:
Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция