Леонид Федун: Рад, что победили, но забивать должны были больше
Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в гостевом матче 26-го тура РФПЛ.
«Игра была супер, рад, что победили, но должны были больше забивать. В первом тайме было видно, что команда нервничала. Чемпион ли уже «Спартак»? Пока еще нет», - сказал Федун.
Матч
Голы
Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)
Предупреждения:
Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция