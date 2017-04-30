Массимо Каррера: Скажу, что чемпионы, только когда станем ими

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера даже после победы над ЦСКА (2:1) в 26-м туре чемпионата России не готов говорить, что красно-белые гарантировали себе титул.

- В первом тайме «Спартак» выглядел нервно, мог пропустить, и не раз. Что случилось в начале матча?

- Мы не нервничали. Просто соперник тоже хорошо играет в футбол. В первом тайме мы смогли забить, было тяжело, но мы все же победили.

- Какое задание было у Зобнина. Он должен был персонально следить за Марио Фернандесом?

- Да, мы видели, что Фернадес был очень опасен, и задачей Зобнина было присматривать за ним. Это обсуждалось и перед матчем, и в течении игры.

- После финального свистка трибуны кричали: «Мы – чемпионы!». Готовы присоединиться к болельщикам?- Нет. Я скажу это, только когда мы официально оформим титул. Мы праздновали, потому что выиграли дерби, и это правильно. Когда оформим чемпионство, тогда и будем петь.