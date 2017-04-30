Эдди Хирн: Джошуа готов провести с Кличко реванш в Германии. Подождем, что скажет Владимир

Британский промоутер Эдди Хирн не исключил возможность организации повторного поединка между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко.

- Это был один из лучших боев в тяжелом весе на моей памяти. И Кличко, вероятно, скажет, что хочет реванша.

Мы не будем вести переговоры с другими бойцами, пока он не примет решение. Энтони не против поехать в Германию на реванш, но он будет готов к новому бою не раньше октября, а у Владимира вчера было опасное рассечение, - заявил Хирн.

Напомним, минувшей ночью на стадионе «Уэмбли» в Лондоне Энтони Джошуа нокаутировал Владимира Кличко в 11-м раунде. Он владеет чемпионскими поясами WBA и IBF в тяжелом весе.



