Массимо Каррера: Прежде, чем стать командой, «Спартак» стал семьей

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера даже после победы над ЦСКА (2:1) в 26-м туре чемпионата России объяснил, за счет чего его команде удается удерживать лидерство.

- За счет чего у «Спартака» такое преимущество перед конкурентами?

- Мне повезло с игроками, которые восприняли мои идеи и мысли. Они стараются выполнять все мои установки. Я заставил парней очень усердно поработать, в том числе тактически. Мы стали командой, но прежде, чем стать командой, мы стали семьей. В этом весь секрет.

- Согласны ли вы с тем, что российский футбол пока далек от лучших европейских образцов?

- Думаю, российский футбол прогрессирует, команды играют очень интенсивно. Возможно, мы не видим таких тактических хитростей, как в Италии, но тут неплохой чемпионат и тут играют в небольшой футбол.

- Как оцените игру Зе Луиша? Что он такого съел перед матчем?

- Он давно не играл, но много тренировался. Зе Луиш вышел и просто выполнил установку. Что он ел? Спросите у Зе, я у него дома не готовлю.