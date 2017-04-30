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«Витязь» в следующем сезоне будет сотрудничать с питерским «Динамо»

Источник:  Р-СпортКомментарии

«Витязь» в сезоне-2017/18 будет сотрудничать с клубом ВХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург), сообщил генеральный бело-голубых Сергей Черкас.

«Сотрудничество с ХК «Сочи» завершено. Мы подписали договор с «Витязем» и в следующем сезоне будем работать с ними», - цитирует Черкаса «Р-Спорт».

«Динамо» дебютировало в ВХЛ в сезоне-2016/17, команда дошла до четвертьфинала плей-офф, где со счетом 3-4 в серии уступило «Торпедо» из Усть-Каменогорска. 

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