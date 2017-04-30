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Виктор Гончаренко: Если не думать о результате, в игре ЦСКА было много позитивного

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Спартака» (1:2) в 26-м туре чемпионата России сказал, что в целом доволен тем, как играла его команда.

- Футбол, как ни одна другая игра, базируется на ошибках, - сказал Гончаренко. - Второй гол в наши ворота начался с ляпа, который трудно объяснить. Но такие матчи нравятся болельщикам, ради этого они и приходят на стадион. Если отвлечься от результата, то можно заметить много позитивного. Мы хорошо работаем и в защите, а теперь и в позиционном нападении. Осталось четыре матча, и надо их выиграть – это наша цель.

- Марио Фернандес сначала выглядел неплохо, а потом сник и стал играть не так остро.
- Это игра. Есть вещи, которые мало заметны болельщику, но которые многое определяют. Уже в первые 15-20 минут было ясно, как будет действовать «Спартак». Да, Марио поначалу доминировал на своем фланге, создавал моменты, но потом Зобнин, по сути, стал играть защитника.

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