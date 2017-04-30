Виктор Гончаренко: Еще утром Дзагоев готов был играть

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Спартака» (1:2) в 26-м туре чемпионата России сказал, что еще утром хавбек армейцев Алан Дзагоев готов был выйти на поле.

- Что случилось с Дзагоевым?

- Мы сделали все возможное для того, чтобы он был готов. Утром Алан был готов выйти на поле, но после разминки стало понятно, что сыграть он не сможет.

- С чем была связана замена Ионова на Оланаре?

- Когда «Спартак» повел в счете во второй раз, то закрылся на своей половине поля. Нужен был силовой форвард, чтобы оказывать давление на защиту соперника.