Кафельников поздравил Дзюбу с чемпионством «Спартака»
Экс-первая ракетка мира, многолетний болельщик «Спартака» Евгений Кафельников оригинально отреагировал на победу красно-белых в матче с ЦСКА (2:1).
«Артема Дзюбу от души с чемпионством Спартака», - написал Кафельников в своем твиттере.
Артема Дзюбу от души с чемпионством Спартака🏆🔴⚪️— Кафельников Евгений (@KYevgeni) 30 апреля 2017 г.
Напомним, форвард сборной России, воспитанник «Спартака» Артем Дзюба с 2015 года играет за «Зенит». Ранее в течение долгого времени права на игрока принадлежали красно-белым.
После победы над ЦСКА отрыв «Спартака» от ближайшего преследователя в чемпионате России увеличился до 10 очков.
Матч
Голы
Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)
Предупреждения:
Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция