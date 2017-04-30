Кафельников поздравил Дзюбу с чемпионством «Спартака»

Экс-первая ракетка мира, многолетний болельщик «Спартака» Евгений Кафельников оригинально отреагировал на победу красно-белых в матче с ЦСКА (2:1).

«Артема Дзюбу от души с чемпионством Спартака», - написал Кафельников в своем твиттере.

Артема Дзюбу от души с чемпионством Спартака🏆🔴⚪️ — Кафельников Евгений (@KYevgeni) 30 апреля 2017 г.

Напомним, форвард сборной России, воспитанник «Спартака» Артем Дзюба с 2015 года играет за «Зенит». Ранее в течение долгого времени права на игрока принадлежали красно-белым.

После победы над ЦСКА отрыв «Спартака» от ближайшего преследователя в чемпионате России увеличился до 10 очков.



