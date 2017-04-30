Голы Алли и Кейна принесли «Тоттенхэму» победу над «Арсеналом»
«Тоттенхэм» дома обыграл «Арсенал» (2:0) в 35-м туре чемпионата Англии.
У хозяев поля отличились Деле Алли (55-я минута) и Харри Кейн (58-я - с пенальти).
«Шпоры» с 77 очками по-прежнему занимают второе место, на четыре балла отставая от «Челси». «Канониры» с 60 очками - на шестой строчке.
В следующем туре «Тоттенхэм» 5 мая сыграет в гостях с «Вест Хэмом», а «Арсенал» 7 мая примет «Манчестер Юнайтед».
Матч
Тоттенхэм - Арсенал - 2:0 (0:0)
Голы
Алли 56 (1:0). Кейн 59 (2:0 - пен.).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Дэвис, Триппьер (Уокер, 88), Вертонген, Ваньяма, Дайер, Алли (Сиссоко, 90), Эриксен, Кейн, Сон Хын Мин (Дембеле, 79)
Арсенал: Чех, Паулиста (Бельерин, 76), Монреаль, Косьельни, Гиббс, Джака (Уэлбек, 65), Озил, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи, Санчес, Жиру (Уолкотт, 81)
Предупреждения:
Кейн, 75 - Паулиста, 70; Жиру, 73; Монреаль, 77
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
30 апреля 18:30, Уайт Харт Лейн, Текстовая трансляция