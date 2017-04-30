Голы Алли и Кейна принесли «Тоттенхэму» победу над «Арсеналом»

«Тоттенхэм» дома обыграл «Арсенал» (2:0) в 35-м туре чемпионата Англии.

У хозяев поля отличились Деле Алли (55-я минута) и Харри Кейн (58-я - с пенальти).

«Шпоры» с 77 очками по-прежнему занимают второе место, на четыре балла отставая от «Челси». «Канониры» с 60 очками - на шестой строчке.

В следующем туре «Тоттенхэм» 5 мая сыграет в гостях с «Вест Хэмом», а «Арсенал» 7 мая примет «Манчестер Юнайтед».