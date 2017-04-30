Виктор Гончаренко: Наши болельщики подыграли «Спартаку»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Спартака» (1:2) в 26-м туре чемпионата России сказал, что болельщики армейцев невольно помогли сопернику.
- Матч несколько прерывался из-за поведения болельщиков, жегших пиротехнику. Эти паузы были на руку «Спартаку»?- Конечно, когда ты проигрываешь, соперник старается любыми способами сбивать темп – медленно вбрасывать ауты и так далее. А тут еще и наши болельщики поспособствовали этому, подыграв таким образом сопернику. «Спартаку» было выгодно, что игра дробилась на отдельные отрезки.
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