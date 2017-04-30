«Спартак» гарантировал себе медали впервые с 2012 года
Победа над ЦСКА (2:1)
в 26-м туре на премьер-лиги «ВЭБ Арене» гарантировала «Спартаку» медали
чемпионата России.
«Спартак» набрал 60 очков и стал недосягаем для «Краснодара», который занимает четвертое место.
Таким образом, «Спартак» стал призером чемпионата России впервые с переходного сезона 2011/2012, когда выиграл серебро при главном тренере Валерии Карпине.
Напомним, теперь «Спартак» опережает ЦСКА на десять очков, а «Зенит» – на 11. При этом свой матч 26-го тура команда из Санкт-Петербурга проведет в воскресенье с «Томью» в Томске.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Спартак»
Матч
Голы
Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)
Предупреждения:
Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция