Георгий Джикия: Кто сильнее - «Зенит» или ЦСКА? «Спартак»!

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия после победы над ЦСКА (2:1) оценил уровень соперника.

- «Зенит» и ЦСКА вы победили с одинаковым счетом 2:1. Кто из соперников был сильнее?

- «Спартак».

- А из соперников?

- Сейчас не хочется вдаваться. Есть «Зенит», есть ЦСКА. А есть «Спартак», который обыграл их со счетом 2:1.

Лучшие моменты матча