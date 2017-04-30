Георгий Джикия: Кто сильнее - «Зенит» или ЦСКА? «Спартак»!
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия после победы над ЦСКА (2:1) оценил уровень соперника.
- «Зенит» и ЦСКА вы победили с одинаковым счетом 2:1. Кто из соперников был сильнее?
- «Спартак».
- А из соперников?
- Сейчас не хочется вдаваться. Есть «Зенит», есть ЦСКА. А есть «Спартак», который обыграл их со счетом 2:1.
Матч
Голы
Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)
Предупреждения:
Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция