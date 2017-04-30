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Денис Глушаков: У нас был должок перед ЦСКА за поражение 0:4

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о принципиальности дерби с ЦСКА (2:1).

- Вы сказали, что это очередная победа и все. Настолько непринципиальный матч для «Спартака»?
- Конечно принципиальный, тем более на стадионе ЦСКА, где они до этого не проигрывали. У нас был должок перед ними. Правда, мы не так ярко выиграли, не 4:0, но три очка останутся и матч останется в истории.


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