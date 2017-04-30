Денис Глушаков: У нас был должок перед ЦСКА за поражение 0:4

Виктор Гончаренко: Если не думать о результате, в игре ЦСКА было много позитивного

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Спартака» (1:2) в 26-м туре чемпионата России сказал, что в целом доволен тем, как играла его команда.