Валерий Газзаев: «Спартак» уже можно назвать чемпионом, а ЦСКА нужен другой подход

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев подвел итоги матча ЦСКА - «Спартак» в 26-м туре чемпионата России.

- Думаю, что «Спартак» уже можно назвать чемпионом, потому что он сегодня был сильнее, острее. Счет не отражает того, что было на поле, потому что победитель мог добиться и более внушительного результата. Поэтому я должен признать, что «Спартак» по праву чемпион, с чем я его и поздравляю.

Игра ЦСКА мне напомнила игру «Уфы», когда там еще работал Гончаренко, но «Уфа» - это одно дело, в ЦСКА нужен другой подход, нужно учитывать статус клуба. ЦСКА может не попасть в Лигу чемпионов, и надо понимать, что второе место для команды плохо, а третье вообще не должно обсуждаться. Мне кажется, тренерский штаб ЦСКА должен сделать выводы из сегодняшнего матча, работы здесь непочатый край. В игре ЦСКА мы не увидели того, чем команда отличалась последние 15 лет, - цитирует Газзаева агентство ТАСС.

После победы над ЦСКА отрыв «Спартака» от ближайшего преследователя в чемпионате России увеличился до 10 очков.