Валерий Газзаев: «Спартак» уже можно назвать чемпионом, а ЦСКА нужен другой подход
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев подвел итоги матча ЦСКА - «Спартак» в 26-м туре чемпионата России.
- Думаю, что «Спартак» уже можно назвать чемпионом, потому что он сегодня был сильнее, острее. Счет не отражает того, что было на поле, потому что победитель мог добиться и более внушительного результата. Поэтому я должен признать, что «Спартак» по праву чемпион, с чем я его и поздравляю.
Игра ЦСКА мне напомнила игру «Уфы», когда там еще работал Гончаренко, но «Уфа» - это одно дело, в ЦСКА нужен другой подход, нужно учитывать статус клуба. ЦСКА может не попасть в Лигу чемпионов, и надо понимать, что второе место для команды плохо, а третье вообще не должно обсуждаться. Мне кажется, тренерский штаб ЦСКА должен сделать выводы из сегодняшнего матча, работы здесь непочатый край. В игре ЦСКА мы не увидели того, чем команда отличалась последние 15 лет, - цитирует Газзаева агентство ТАСС.
После победы над ЦСКА отрыв «Спартака» от ближайшего преследователя в чемпионате России увеличился до 10 очков.
Матч
Голы
Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)
Предупреждения:
Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция