Денис Глушаков: Невыход Дзагоева? Не обратили внимание на наигранный спектакль
Полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о о кадровых изменения ЦСКА перед самым началом матча (2:1).
- Обращали
внимание на
основной состав
армейцев? Дзагоев
вроде в старте,
а по итогу на
поле не вышел.
- Обращали
внимание на
основной состав
армейцев? Дзагоев
вроде в старте,
а по итогу на
поле не вышел.
- Мы ожидали, что он играть не будет. Я думаю, это так устроили специально. Но мы не обратили внимание. Наигранный спектакль. Небольшой, - заявил хавбек.
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