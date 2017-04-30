Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа1 : 0Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА1 : 2Спартак
Футбол  Ростов1 : 0Амкар
Формула-1  Гран-при России. Гонка
Футбол  Тоттенхэм2 : 0Арсенал
Хоккей  Чехия3 : 4 БРоссия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сердар Таски: Переговоров с турецкими клубами не веду, мне нравится в «Спартаке»

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник московского «Спартака» Сердар Таски опроверг информацию о переходе в один из турецких клубов по окончании этого сезона.

- Ходит много разговоров о вашем уходе из «Спартака» после этого сезона. Если это правда, не жаль, что не сможете сыграть в Лиге чемпионов?
- Искренне могу сказать, что ни с какими турецкими клубами я переговоров не веду. Мне очень нравится играть за «Спартак», находиться в Москве. Я рад, что мы близки к чемпионству, и в следующем году мы постараемся стать чемпионами.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Обложка еженедельника «СовСпорт Футбол» будет посвящена победе «Спартака» над ЦСКА (фото)В ближайший вторник поступит в продажу новый выпуск еженедельника «СовСпортФутбол».Свою игру с ЦСКА «Спартак» просто срисовал у одной великой команды!Свою игру с ЦСКА «Спартак» просто срисовал у одной великой команды!Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о том, как итальянское чудо стало достоянием красно-белых.Виталий Мутко: «Спартак» не упустит преимущество в борьбе за чемпионствоПрезидент РФС Виталий Мутко поделился мнением о победе «Спартака» над ЦСКА (2:1) в 26-м туре чемпионата России.Сердар Таски: «Спартак» сейчас явно превосходит ЦСКАСердар Таски: «Спартак» сейчас явно превосходит ЦСКАЗащитник «Спартака» подвел итог матча 26-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:1).Денис Глушаков: Невыход Дзагоева? Не обратили внимание на наигранный спектакльПолузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о о кадровых изменения ЦСКА перед самым началом матча (2:1).Валерий Газзаев: «Спартак» уже можно назвать чемпионом, а ЦСКА нужен другой подходБывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев подвел итоги матча ЦСКА - «Спартак» в 26-м туре чемпионата России.Денис Глушаков: Похороны? Да нет, очередная победа над очередной командойДенис Глушаков: Похороны? Да нет, очередная победа над очередной командойПолузащитник и капитан «Спартака» поделился мнением о победе своей команды над ЦСКА (2:1)Денис Глушаков: У нас был должок перед ЦСКА за поражение 0:4Полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о принципиальности дерби с ЦСКА (2:1).Георгий Джикия: Перед дерби не волновался. Мне 24 года, хватит ужеЗащитник московского «Спартака» Георгий Джикия после победы над ЦСКА (2:1) рассказал о своем ощущении во время игры.Георгий Джикия: Кто сильнее – «Зенит» или ЦСКА? «Спартак»!Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия после победы над ЦСКА (2:1) оценил уровень соперника.Георгий Джикия: Что кричал в раздевалке? Это нельзя повторять при журналистахГеоргий Джикия: Что кричал в раздевалке? Это нельзя повторять при журналистахЗащитник «Спартака» поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура РФПЛ.Массимо Каррера: Прежде, чем стать командой, «Спартак» стал семьейМассимо Каррера: Прежде, чем стать командой, «Спартак» стал семьейПосле игры главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил, за счет чего его команда добивается успеха.Промес выложил фото из раздевалки «Спартака»Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выложил в твиттере фото команды после победы над ЦСКА (2:1) в 26-м туре чемпионата России.«Спартак» гарантировал себе медали впервые с 2012 годаПобеда над ЦСКА (2:1) в 26-м туре на премьер-лиги «ВЭБ Арене» гарантировала «Спартаку» медали чемпионата России.Виктор Гончаренко: Наши болельщики подыграли «Спартаку»Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Спартака» (1:2) в 26-м туре чемпионата России сказал, что болельщики армейцев невольно помогли сопернику.Кафельников поздравил Дзюбу с чемпионством «Спартака»Экс-первая ракетка мира, многолетний болельщик «Спартака» Евгений Кафельников оригинально отреагировал на победу красно-белых в матче с ЦСКА (2:1).Виктор Гончаренко: Еще утром Дзагоев готов был игратьГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Спартака» (1:2) в 26-м туре чемпионата России сказал, что еще утром хавбек армейцев Алан Дзагоев готов был выйти на поле.Виктор Гончаренко: Если не думать о результате, в игре ЦСКА было много позитивногоГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Спартака» (1:2) в 26-м туре чемпионата России сказал, что в целом доволен тем, как играла его команда.Евгений Ловчев: Головин хоть в одном важном матче сыграл хорошо?Евгений Ловчев: Головин хоть в одном важном матче сыграл хорошо?Обозреватель «Советского спорта» – о высоком уровне дерби и виновниках поражения ЦСКА.Массимо Каррера: Прежде, чем стать командой, «Спартак» стал семьейГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера даже после победы над ЦСКА (2:1) в 26-м туре чемпионата России объяснил, за счет чего его команде удается удерживать лидерство.
Бокс
Владимир Кличко: Думал, что в шестом раунде Джошуа не встанет с пола. Я мог его добить
Футбол
Маурисио Почеттино: Обыграть «Арсенал» в последнем дерби на «Уайт Харт Лейн» – очень эмоциональный момент
Футбол
Медведев побил рекорд Нигматуллина по продолжительности сухой серии
Формула-1
Хельмут Марко: Гонка в России получилась скучной, а Квята подвели проблемы с резиной
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Сердар Таски
Сердар Таскивсе новости