Сердар Таски: Переговоров с турецкими клубами не веду, мне нравится в «Спартаке»
Защитник московского «Спартака» Сердар Таски опроверг информацию о переходе в один из турецких клубов по окончании этого сезона.
- Ходит
много разговоров
о вашем уходе
из «Спартака»
после этого
сезона. Если
это правда, не
жаль, что не
сможете сыграть
в Лиге чемпионов?
- Искренне могу сказать, что ни с какими турецкими клубами я переговоров не веду. Мне очень нравится играть за «Спартак», находиться в Москве. Я рад, что мы близки к чемпионству, и в следующем году мы постараемся стать чемпионами.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически