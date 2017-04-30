Сердар Таски: Переговоров с турецкими клубами не веду, мне нравится в «Спартаке»

Защитник московского «Спартака» Сердар Таски опроверг информацию о переходе в один из турецких клубов по окончании этого сезона.

- Ходит много разговоров о вашем уходе из «Спартака» после этого сезона. Если это правда, не жаль, что не сможете сыграть в Лиге чемпионов?

- Искренне могу сказать, что ни с какими турецкими клубами я переговоров не веду. Мне очень нравится играть за «Спартак», находиться в Москве. Я рад, что мы близки к чемпионству, и в следующем году мы постараемся стать чемпионами.