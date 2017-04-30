Хельмут Марко: Гонка в России получилась скучной, а Квята подвели проблемы с резиной
Советник команды «Ред Булл» Хельмут Марко подвел итоги Гран-при России-2017.
- Гонка получилась скучной. Даниил провел хорошую квалификацию, но в гонке мог бы выступить лучше. У него были проблемы с резиной, тут ничего не поделать. Но ему было тяжело зацепиться за очковую зону, - заявил Марко.
Напомним, Гран-при России прошел в четвертый раз в истории.
Победителем гонки стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Даниил Квят финишировал 12-м.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически