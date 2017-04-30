Медведев побил рекорд Нигматуллина по продолжительности сухой серии

В матче 26-го тура премьер-лиги «Ростов» дома играет с «Амкаром». За 12 минут до конца хозяева ведут – 1:0.

Отметим, что в этом матче вратарь «Ростова» Никита Медведев установил рекорд чемпионата России по продолжительности сухой серии. Прежний рекорд принадлежал Руслану Нигматуллину – 939 минут. У Медведева на данную минуту она составляет 940 минут (игра продолжается).

Медведев проводит десятый матч кряду на ноль. Последний гол он пропустил 30 ноября от «Урала» (0:1).

Напомним, что 22-летний Медведев стал первым номером «Ростова» в конце первой части сезона, когда травму получил Сослан Джанаев.