Медведев побил рекорд Нигматуллина по продолжительности сухой серии
В матче 26-го тура премьер-лиги «Ростов» дома играет с «Амкаром». За 12 минут до конца хозяева ведут – 1:0.
Отметим, что в этом матче вратарь «Ростова» Никита Медведев установил рекорд чемпионата России по продолжительности сухой серии. Прежний рекорд принадлежал Руслану Нигматуллину – 939 минут. У Медведева на данную минуту она составляет 940 минут (игра продолжается).
Медведев проводит десятый матч кряду на ноль. Последний гол он пропустил 30 ноября от «Урала» (0:1).
Напомним, что 22-летний Медведев стал первым номером «Ростова» в конце первой части сезона, когда травму получил Сослан Джанаев.
Матч
Голы
Бухаров 57 (1:0).
Состав
Ростов: Медведев, Симич (Могилевец, 41), Навас, Кудряшов, Терентьев, Байрамян, Гацкан, Препелицэ, Нобоа, Полоз (Ерохин, 61), Азмун (Бухаров, 46)
Амкар: Хомич, Милькович (Гиголаев, 65), Конде, Зайцев, Занев, Идову, Баланович (Комолов, 58), Йовичич, Костюков, Гол, Гасилин (Шиндер, 67)
Предупреждения:
нет - Милькович, 33; Идову, 58; Занев, 88
Удаления:
нет - Йовичич, 54
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
30 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция