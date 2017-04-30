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Маурисио Почеттино: Обыграть «Арсенал» в последнем дерби на «Уайт Харт Лейн» – очень эмоциональный момент

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Арсеналом» (2:0) в 35-м туре чемпионата Англии.

«Фантастический вечер. Очень рад за своих игроков и болельщиков. Это очень эмоциональный для каждого из них момент – обыграть «Арсенал» в последнем дерби на «Уайт Харт Лейн». Мы постарались отплатить болельщиком за ту энергию, которую они передали нам. Но самое важное в том, что мы удерживаем отрыв от «Челси». В этом сезона наша игра стала более зрелой по сравнению с предыдущим. Сегодня можно было еще раз увидеть, что наша команда учится и становится лучше», - сказал специалист в эфире Sky Sports.

Матч

Тоттенхэм - Арсенал - 2:0 (0:0)

Голы

Алли 56 (1:0). Кейн 59 (2:0 - пен.).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Дэвис, Триппьер (Уокер, 88), Вертонген, Ваньяма, Дайер, Алли (Сиссоко, 90), Эриксен, Кейн, Сон Хын Мин (Дембеле, 79)

Арсенал: Чех, Паулиста (Бельерин, 76), Монреаль, Косьельни, Гиббс, Джака (Уэлбек, 65), Озил, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи, Санчес, Жиру (Уолкотт, 81)

Предупреждения:

Кейн, 75 - Паулиста, 70; Жиру, 73; Монреаль, 77

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

30 апреля 18:30, Уайт Харт Лейн, Текстовая трансляция

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