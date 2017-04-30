Маурисио Почеттино: Обыграть «Арсенал» в последнем дерби на «Уайт Харт Лейн» – очень эмоциональный момент
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Арсеналом» (2:0) в 35-м туре чемпионата Англии.
«Фантастический вечер. Очень рад за своих игроков и болельщиков. Это очень эмоциональный для каждого из них момент – обыграть «Арсенал» в последнем дерби на «Уайт Харт Лейн». Мы постарались отплатить болельщиком за ту энергию, которую они передали нам. Но самое важное в том, что мы удерживаем отрыв от «Челси». В этом сезона наша игра стала более зрелой по сравнению с предыдущим. Сегодня можно было еще раз увидеть, что наша команда учится и становится лучше», - сказал специалист в эфире Sky Sports.
Матч
Тоттенхэм - Арсенал - 2:0 (0:0)
Голы
Алли 56 (1:0). Кейн 59 (2:0 - пен.).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Дэвис, Триппьер (Уокер, 88), Вертонген, Ваньяма, Дайер, Алли (Сиссоко, 90), Эриксен, Кейн, Сон Хын Мин (Дембеле, 79)
Арсенал: Чех, Паулиста (Бельерин, 76), Монреаль, Косьельни, Гиббс, Джака (Уэлбек, 65), Озил, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи, Санчес, Жиру (Уолкотт, 81)
Предупреждения:
Кейн, 75 - Паулиста, 70; Жиру, 73; Монреаль, 77
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
30 апреля 18:30, Уайт Харт Лейн, Текстовая трансляция