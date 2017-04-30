Маурисио Почеттино: Обыграть «Арсенал» в последнем дерби на «Уайт Харт Лейн» – очень эмоциональный момент

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«МЮ» сыграл вничью с «Суонси» на «Олд Траффорд», пропустив на 79-й минуте Футболисты «Манчестер Юнайтед» в матче 35-го тура английской премьер-лиги разошлись миром с «Суонси». Встреча, прошедшая на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 1:1. Первый гол в матче забил полузащитник Уэйн Руни, который вышел в стартовом составе и отличился с пенальти, а на 79-й минуте игры хавбек Гилфи Сигурдссон со стандарта сравнял счет, который был назначен за фол все того же Руни. Таким образом, «красные дьяволы» выходят продолжают занимать 5-е место в таблице АПЛ, уступая одно очко «Манчестер Сити», который проведет свою игру 35-го тура против «Мидлсборо» сегодня (начало матча – 16.05 мск). На счету «лебедей» – 31 балл и 18-е место. В следующем туре команда Жозе Моуринью 7 мая сыграет на выезде с лондонским «Арсеналом», а подопечные Пола Клемента днем ранее примут в родных стенах «Эвертон». Добавим, что в этом матче травмировались сразу два защитника «МЮ» – Эрик Байи и Люк Шоу.

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