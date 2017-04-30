Владимир Кличко: Думал, что в шестом раунде Джошуа не встанет с пола. Я мог его добить
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко убежден в том, что ему по силам было одержать победу над Энтони Джошуа на стадионе «Уэмбли».
- Да, я думал, что он не встанет с пола. Но ему это удалось, за что Энтони заслуживает большого уважения. Конечно, некоторое время он был не в своей тарелке. Но в поздних раундах Джошуа снова стал самым собой.
Возможно, я мог сделать больше для того, чтобы добить его. Но я был уверен, что это мой вечер, и поэтому не торопился.
Он поймал меня на хороший удар. Кроме того, кровь заливала мне глаз. Было трудно видеть. Да, я проиграл, но могу одновременно сказать, что я вернулся, - заявил Владимир.
Klitschko Admits He Thought Joshua Was Finished in Round Six https://t.co/0yeMCBTuu9 #boxing pic.twitter.com/bPcB0jRaSC— BoxingScene.com (@boxingscene) 30 апреля 2017 г.
Напомним, минувшей ночью на стадионе «Уэмбли» в Лондоне Энтони Джошуа нокаутировал Владимира Кличко в 11-м раунде. Он владеет чемпионскими поясами WBA и IBF в тяжелом весе.
«Держи удар»: Почему Кличко проиграл Джошуа